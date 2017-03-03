不再錯過快遞上門 DHL也能超商取件

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因應跨國電子商務需求，快遞品牌DHL Express日前宣布和全家便利商店合作，全台2700個據點都可取件，另外自選遞送服務也可調整收件時間。

因應全球跨境電子商務量的大幅增長，DHL Express宣布推出自選遞送服務，並和全台2700家全家便利商店合作，讓收件人可以更便利取貨。

DHL Express說明，自選遞送服務包括可重新安排送件時間，如果收件人不在家，也可以提供假期保管服務，等到收件人返家後再送件，或是額外付費改送至最方便的服務據點，減少錯過快遞上門的機會。

另外，DHL Express與全台2700家全家便利商店合作，收件人也可以選擇離家或公司最近的門市取件，若加上原有的5000家統一超商和1300家中華郵政，以及12個DHL服務據點，全台將有9000多個取件地點。1060303

(中央社)