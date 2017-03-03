徐永明提修法 車輛安全檢測應建分級制

我要評比

時代力量立委徐永明表示，國內上市的車輛審查碰撞法規只有最低安全標準，民眾難以區別車輛安全性優劣，因此提案修公路法第63條，要求主管機關公布檢驗結果並建立分級制度。

徐永明在提案說明中指出，依據公路法第63條，市面上所販售不論國產車或進口車，上市前都須通過交通部訂定的「車輛安全檢測基準」第45項「側方碰撞乘員保護」，以及第46項「前方碰撞乘員保護」規定， 也就是所謂碰撞法規。

他說，但碰撞法規僅為最低安全標準，事實上無法使民眾區別車輛安全性優劣程度。許多國家除要求車輛上市前要經碰撞測試合格，還支持民間成立獨立機構，推動「新車評價計畫」(New Car Assessment Program:NCAP)制度，並將複雜的車輛安全性能指標，轉化成消費者淺顯易懂的評價星等，提供民眾購車參考。

徐永明說，NCAP測試內容不僅包含較高的測試撞擊速度、較全面的撞擊角度，還會看是否配備主動性安全式設備，例如防鎖死煞車系統等或針對行人碰撞防護、兒童安全座椅及翻滾預防等檢測項目。

徐永明說，為保障用路人、強化國內車輛安全檢測，並督促車商研發出更安全的車輛，他提案修法要求主管機關應公布受檢驗車型的安全檢測結果，包含側方碰撞乘員保護檢測及前方碰撞乘員保護檢測數據，公告在交通部官網，並參考國外NCAP制度，就審驗結果實施分級制度。1060303

(中央社)