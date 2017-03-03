被緬甸扣屏東漁船 傳已獲釋放

屏東琉球籍漁船興川吉號上個25日被緬甸軍方扣押在高當港至今1個多月，琉球區漁會下午6時許接獲代理商訊息，繳了1萬美元罰款後，傍晚已收到緬甸的釋放公文。

興川吉號1月22日作業完，25日進緬甸高當港時，在泰國拉濃府與緬甸高當維多利亞角中間，被緬甸軍艦攔檢扣押，人船扣押在高當港1個多月，人可以自由行動，但漁船等證件被沒收。

船長家屬表示一直透過陳姓代理商與緬方接洽，因到今天都沒有消息，於是向東港漁業電台及琉球區漁會通報，請漁業署和外交部協助。

琉球區漁會下午6時左右聯絡到陳姓代理商，代理商表示，傍晚已收到緬甸的釋放公文。

陳姓代理商向漁會說，緬甸軍艦以興川吉號越區捕魚為由扣押漁船，雖然跟緬方說明興川吉號是與緬甸漁業合作的漁船，由於合作期限將到，要進入緬甸高當港辦理結束漁業合作的消關手續，漁船航行速度7至8節不是在作業捕魚，緬甸漁業部接受代理商?法，但海軍和其他單位不認同，仍決議處以1萬美元罰款。

陳姓代理商跟漁會說，罰款已繳納，已收到緬甸的釋放公文，但漁船及所有船員證件目前還沒歸還。1060303

(中央社)