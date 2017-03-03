市議員劉美芳產雙胞胎女嬰 朱立倫表祝福

新北市議員劉美芳2月24日順利產下一對女雙胞胎，新北市長朱立倫前往探視。（葉書宏翻攝）

新北市議員劉美芳2月24日順利產下一對女雙胞胎，新北市長朱立倫及民政局長江俊霆今（3日）前往護理之家探視，致贈4萬元的生育獎勵金表達祝福。

劉美芳表示，感謝市長及局長特地前來關懷與祝福，目前兩名小公主很健康，待坐完月子，會盡快投入工作崗位為大家服務。更巧的是劉美芳的弟媳早4天產下一名男嬰，也住在同一家月子中心，所以家裡長輩來探視非常方便。

朱立倫鼓勵，要再拚下一胎，為新北市拚一下出生率，並開玩笑說：有時候生小孩會上癮的，引起現場眾人哄堂大笑；劉美芳表示，生育獎勵金及各方面的幼兒補助也應該要再提高一下了，這樣大家可能會比較有動力。

(中時)