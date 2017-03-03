3月起雙和全數位開跑 類比有線電視掰掰！

新視波有線電視從3月1日起將陸續關閉類比訊號轉換成全數位訊號。（葉書宏翻攝）

你家裡「數位機上盒」加裝了嗎？相信民眾最近在LINE、FB臉書社群網站、區公所網站與里民公告，甚至是手機簡訊或市話語音，都已經收到有線電視全數位化的轉訊相關訊息。經營區域在中永和的新視波有線電視，為了提供用戶更優質的收視服務、提升節目品質，將進行轉訊。

新視波有線電視董事長陳煥鵬表示，從3月1日起將陸續關閉類比訊號轉換成全數位訊號，並提供用戶2台數位機上盒免費借用服務，第三台以上則以收押金的方式，讓收視戶看電視更便利了。

陳煥鵬表示，配合NCC國家通訊傳播委員會的有線電視數位化推動時程，公司規劃要在106年完成全面數位化，而目前新視波經營區內數位化普及率已經超過92％，並且也在105年12月1日取得NCC核准執行全數位化計畫。

因此從3月1日開始，包括中和區、永和區，將陸續進行全數位化作業，屆時若沒有加裝數位機上盒，將無法收視數位訊號，所以公司提供每戶2台機上盒免費借用服務，第三台以上則是每台收取800元押金，若不繼續使用，返還機上盒就可以退還押金。

家住中和區壽德里呂坤翰里長說，日前里辦公處已經完成安裝數位機上盒，每天都有許多人來泡茶聊天、看電視都說畫面變清晰，以前的機上盒要用兩支遙控器操作實在很麻煩，現在只要一支遙控器就能使用，相當方便，而且機上盒以前還要收租金，現在改收押金，里民接受度也變高了。

住在里內的72歲李爺爺與66歲王伯伯說，自從家裡裝好了新的數位機上盒，遙控器上的字體變大，操作起來更輕鬆了，而每次兒女帶孫子回來團聚，也可以用電視來看電影或動漫，同時新的多螢服務也少了搶電視的問題，與家人共處的休閒時光更多了。

陳煥鵬說，新視波秉持著一貫的服務初衷，將積極協助民眾降低訊號轉換時的不便，並提供2台數位機上盒免費借用服務，提醒尚未安裝機上盒的用戶們可以盡快預約安裝，還可立即享受數位化後的高畫質節目、更穩定的收視品質及更多元便民的加值服務，包括多螢服務、股票財經、生活氣象、電影隨選隨看等休閒娛樂功能，讓電視不再只是拿來看、還可以玩電視，若用戶有相關疑問，可上新視波官網http://www.nvwtv.com.tw/查詢。

(中時)