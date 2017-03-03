上網小心！ 百度承認旗下網站遭植入病毒程式

百度公開承認旗下的hao123網站文件下載伺服器遭植入惡意病毒程式碼。（圖／hao123網頁截圖）

經過外包醫療論壇事件後，百度在大陸網民心中地位大幅下滑。圖為百度董事長、首席執行官李彥宏在去年11月的浙江烏鎮世界網際網路大會上發言。（圖／新華社）

對於網上傳言有網路安全機構發現在百度旗下的兩個網站遭植入惡意程式病毒碼，百度於3日發布調查報告證實確有此事，並向公眾致歉。目前百度已清除惡意程式病毒碼，並承諾對旗下網站加強監管。

據大陸網站報導，用戶一旦進入被植入惡意程式病毒碼的百度網站，並下載網站所提供的任一檔案，電腦就會被「劫持」，同時更會透過再加載不同的驅動程式等等的手法，以防止惡意程式被卸載，從而長期潛伏在用戶的電腦之中，可以被遠端操控，以劫持導航站、電商網站、廣告聯盟等各種流量。

百度官方由旗下的微博帳號 Hao123 中發佈有關的調查報告，同時對此事向公眾鄭重致歉。百度指出，這兩個被植入惡意病毒程式的網站分別是skycn.net與sof.hao123.com，，百度在接到舉報後已經立刻調查並清除了相關的惡意病毒程式碼，並承諾會加強監管，不會再發生同類事件。

百度的報告說，被惡意程式感染的電腦會出現瀏覽器、網址導航站被劫持等使用問題，在傷害用戶體驗的同時，還會篡改、偽裝網站聯盟鏈接，騙取百度流量收入分成，也造成百度品牌與經濟損失。

報告說，hao123的軟體下載器由第三方團隊負責開發，在下載平台中植入存在風險的驅動程式，涉嫌被網路駭客利用，以騙取百度聯盟分成。接到舉報後，百度已清除所有受感染的下載器，並將相關訊息提供給騰訊、360、綠盟等安全廠商，並緊急開發了殺毒工具，用戶可以在3月4日在hao123網站首頁下載使用。

百度說，該公司已就此事向大陸公安機報案，並協助主管機關進行調查。此一事件損害了網民利益，也暴露了百度產品管理機制上的不足，對此百度鄭重致歉。

大陸網上對於此一事件的相關分析很多，一般認為：百度有中國最大的搜索引擎和最大的論壇，掌握中國7億網民的流量入口，光靠賣廣告就賺翻了，但是多年來養尊處優不思長進，不僅看不到Google的車尾燈，也被原本同級別的騰訊和阿里遠遠甩在後面。

根據最近公開的數據顯示，百度的市值是605億美元，騰訊是2591億美元，阿里巴巴是2508億美元(不含螞蟻金服)。百度的表現差這麼多，網上的評論也感嘆，以前並列的BAT，現在已經沒有B了。

這次出問題的hao123原是中國互聯網啟蒙時代的入口網站，創始人是一位普通的農村網民，它崛起於網吧時期，而當時全中國多數的網吧都以hao123為首頁，2004年被百度收購。

(中時電子報)