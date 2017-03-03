台東童軍大會師 400多師生參加

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台東縣童軍會3日在公東高工舉辦三五童軍節聯團慶祝大會，包括高中及國中小童軍一同參加活動，參加的師生超過400位，盛況空前，會中還頒發吳兆棠博士獎學金、銀羊服務員獎章及優秀童軍獎，並頒發榮譽顧問聘書給支持全縣童軍活動王寶榮先生。

童軍節聯團慶祝大會活動熱烈，參與的師生人數打破以往紀錄，現場熱鬧不已。分站活動幼童軍參觀公東聖堂及創意發明作品，童軍則參觀電腦機械製圖科，使用雷射雕刻機製作童軍筆筒等，活動還有三角巾包紮、傷患搬運、工字型旗桿等考驗闖關活動，完成闖關還有紀念布章作為紀念。

今年獲得銀羊獎章為新生國中團長楊茂雄，優秀童軍獎章則由均一中學鄭宇秀，新生國中鍾宜庭、宋子昕、許芫慈、陳郁涵、林豔秋獲得，吳兆棠博士獎學金得主為新生國中陳乙嫻、賴威銘、徐琬柔、 謝心榆、李韡、楊耀弘、均一中學康珈菱、台東高中金政霖、東海國小徐于喬、初鹿國中陳玥婷、豐田國中張恩綺。

(中時)