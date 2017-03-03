徐潔兒素顏首戰東馬 花5時完賽42公里

徐潔兒秀素顏完賽東馬。（圖／徐潔兒提供）

徐潔兒開心參加東馬。（圖／徐潔兒提供）

徐潔兒開心比勝利手勢。（圖／徐潔兒提供）

徐潔兒與參賽民眾合影。（圖／徐潔兒提供）

徐潔兒的戰績。（圖／徐潔兒提供）

女星徐潔兒赴日本東京參加跑步盛「東京馬拉松」（簡稱：東馬），東馬是六大滿貫賽事中最年輕的一個，也是徐潔兒的第一場大滿貫賽事挑戰，也是她自去年完賽上海馬拉松後的第二個全馬。比賽當天晴空萬里，徐潔兒一身運動服素顏亮相，在輕鬆玩樂的心情下順利完成42公里的比賽。

東京馬拉松開跑當天，徐潔兒於當地時間上午9點10分從東京都廳出發，沿途經過日本橋、淺草、銀座、日比谷等東京知名地標。東馬不僅是場賽事，更是一場盛大的cosplay狂歡，選手們會穿上自己喜歡的角色服裝在賽道上奔跑。徐潔兒在賽道上邊拍照邊玩，還自拍視頻紀錄，似乎忘記自己是來比賽的選手，最終徐潔兒花了5小時13分完賽。

東馬給徐潔兒留下最深刻印象是堪稱完美的賽事服務，除了國際馬拉松通常都能做到的補給充分，洗手間充足，醫療完備、指示清楚之外，沿路的啦啦隊更是熱情的讓人熱血沸騰，豐富的食物補給也讓人眼花撩亂、備感溫馨！

在終點處，會有來自世界各地的志願者一邊熱情的鼓掌祝賀，一邊依序為每個完賽者披上浴巾、保溫毯，掛上獎牌，發放飲料、三明治、香蕉等補給，甚至還設有大帳幫選手按摩、噴塗止疼噴霧，及足浴點等設施供選手們賽後充分的放鬆。

東京馬拉松是徐潔兒「六大」征戰的第一站，希望未來可以順利完成六大滿貫。賽後徐潔兒在微博上分享了美圖和自己感悟：「跑馬這件事，不管是勤於練習追求成績，或是輕鬆享受沿途風景，跨出一步就是突破自己，好過不敢嘗試的遺憾哦！」

(中時電子報)