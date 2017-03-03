Women Can！女性水電種子修繕培訓

來自越南的新住民卞柔勻分享，在老家爬到屋頂修繕時被誤認為要自殺，她報名參加女性居家水電修繕課程。（葉書宏攝）

新北市婦女服務中心推出「修水電，Women Can！」要培育女性居家水電修繕種子，作為婦女節的另類賀禮。（葉書宏攝）

「快來救我，我的馬桶水箱水流不止」日常生活中，常見有女性呼叫男性友人來幫忙修水電，或是燈泡不亮、排水孔堵塞等，新北市政府為翻轉性別刻板印象，鼓勵女性勇於改變，充分展現自我，在婦女節前夕，特由新北市婦女服務中心推出「修水電，Women Can」，要培育女性居家水電修繕種子，做為婦女節的另類賀禮，首梯培訓課程於即日起接受報名，歡迎女性市民參加。

新北市政府祕書長許育寧表示，有鑑於水電領域一直是以男性為主導，在職場上也是男性的天下，但現代社會，有許多職場女性或學生在外租屋，面對日常生活中水電的困擾問題，要常向外求助，因此特別推動「女性居家水電修繕系列課程」，延聘專家教學培訓，第一階段能夠修繕自家簡易水電問題，接著成為水電修繕種子，到社區幫忙獨居或弱勢家庭服務，最後如果對水電行業有興趣，還可以轉介到勞工局進一步職業訓練。

社會局長張錦麗表示，新北市婦女服務中心今年2月間針對居住於新北市15歲以上500多位女性進行「新北女性居家水電修繕問卷調查」，發現女性面對居家的「排水孔堵塞」、「電燈不亮或閃爍」、「馬桶水箱水流不止」、「水龍頭漏水」、「馬桶堵塞」等有著極大困擾；７成以上的女性表示因修繕能力不足，無法自行處理，但有意願學習水電修繕知識的女性亦高達9成，因此課程內容規畫以符合現代女性需求為主。

新北市志願服務協會理事長呂理民具有甲級水電技術士證照，從事水電有40年工作經驗，他表示，一般女性對於水電問題，尤其是電方面會害怕被電到，另外是畏懼爬高更換燈泡等，其實只要經過幾堂課適度的水電知識介紹，並跟著師傅進行實務操作，就能將所學應用在日常生活中。

來自三重的越南新住民卞柔勻表示，她家有8個姊妹，連母親共9個女生，但父親必須外出工作養家，因此從小養成獨立的個性，凡事都要自己來，在越南西寧市老家時，有次因鐵皮屋頂與水泥縫隙年久失修而漏水，她提了一桶水泥爬上屋頂要修理時，樓下聚了一堆人叫她「可不要跳樓啊…」她一直解釋：「我是要修屋啦，不是要跳樓啊！」

住在土城的劉素枝表示，白天先生上班、兒子上學，有時燈泡突然壞掉，或是洗衣槽堵塞，要臨時叫水電工也不一定叫得到，而且小東西壞掉，師傅也不見得要來修理，因此一定要報名上課培訓。

新北市婦女服務中心主任黃惠娟表示，從今年4月中旬起，會先在板橋區開辦「女性居家水電修繕課程」，後續於泰山區、石碇區、鶯歌區結合婦女團體辦理，共四梯次，每梯次30人，若反應良好，會再擴大辦理，歡迎有興趣的女性朋友踴躍報名參加，請洽該中心，服務電話：8951-9029。

(中時)