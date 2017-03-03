公視文學節目 藝術跨界再現文學

文學可以被演奏、被體驗、被觸摸嗎？公視文學節目「文學Face & Book」透過影像介紹台灣文學，全新一季邀8組藝術團隊以8位作家作品跨界創作，激盪出文學的新火花。

「文學Face & Book」全新第三季節目強化文學跨界的精神，節目共8集，每集邀請到一位藝術家，以文學為靈感進而創作，讓藝術家透過音樂、戲劇、視覺藝術等各類當代藝術的門，引領觀者進入文學的世界。

「文學 Face & Book」今天舉辦記者會，公視總經理曹文傑、文化部人文及出版司簡任視察戴金蜜與節目顧問顏艾琳也出席。

會中默劇演員姚尚德演出許赫的「原來女孩不想嫁給阿北」詩集改編的默劇，詮釋作品中現代人的努力、疲憊與幸福。許赫表示，「跟姚尚德合作後才發現，我們倆家中竟然都是開雜貨店，成長背景、兒時記憶都很契合」，姚尚德則說，「我可以從他的眼光投射到外面的世界」。

平路的「黑水」與即興音樂家李世揚、董昭民及蔡雯慧合作。平路表示，原先以為作品會變成劇本或肢體演出，後來竟然是即興音樂創作，感到非常驚喜。她說，「寫作非常的寂寞，跟別的創作者在一起，而不是一個人，你們在說同樣的話，講同樣的故事，你們在同樣的心情和創作的能量當中，而你們又在彼此的對話，這對我來說非常的難得，非常的珍貴」。

節目也拍攝了羅智成的「迷宮書店」詩集，透過陳昭淵的裝置藝術呈現，象徵閱讀的過程如同考古，不斷挖掘知識，作品還搬到陽明山的黑森林拍攝，畫面幽靜美好。

「文學 Face & Book」從4日起，每週六上午10時30分在公共電視播出。1060303

(中央社)