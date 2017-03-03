金正男遇刺案 大馬下令逮捕高麗航職員

馬來西亞媒體報導，大馬警方正式向金正男案兩大嫌犯出手，除向37歲北韓高麗航空職員金旭日發出逮捕令外，也要求北韓駐馬來西亞大使館的44歲二等秘書玄光成出面協助調查。

「馬新社」報導，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今日表示，之前曾懷疑涉嫌刺殺金正男的2名北韓人員，警方都已採取進一步措施，除了向金旭日發出逮捕令外，同時也透過大馬外交部向北韓駐馬大使館提出申請，要求擁有外交豁免權的二等秘書玄光成主動出面協助調查。

報導說，一旦玄光成拒絕出面配合警方調查，大馬警方為了釐清案情，最終還是會發出逮捕令。

截至目前為止，大馬警方已經逮捕3名嫌犯協助調查，其中2名在機場下毒手的女嫌犯已經被提告，另外一名北韓嫌犯李正哲，則因拘留期滿，沒有足夠證據起訴，今天已經獲得釋放、隨後被驅逐出境。

至於另外4名北韓籍嫌犯，外界猜測已潛逃回國。1060303

(中央社)