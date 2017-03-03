冷血！惡閨密假冒小模手機報平安 「注音文」穿幫

程嫌及其女友1日從台北搭高鐵，投宿在台中市一家高級飯店。（盧金足攝）

台中市警察局第6分局員警逮捕程嫌及其女友，押解上警車。（盧金足攝）

程嫌殺害陳姓女模後，以車禍衣服髒亂為由，在梁姓女友住處換下作案時的衣物。（盧金足攝）

殺害陳姓女模的嫌犯程宇及其梁姓女友，從台北搭高鐵到台中時，還有心情逛逢甲夜市，警方偵訊見兩人毫無悔意，痛斥程嫌貪色又貪財，令人髮指，且梁女還假冒被害人陳女回手機簡訊，只是慣用她「注音文」，被陳女雙胞胎姊姊識破，要她「別再裝了！」而就讀台中一所大學的梁女，校方則以她未在3月1日期限註冊，依規定予以退學。

「要人、要錢、又要命！」專案小組表示，程嫌犯下滔天大罪後，還與梁姓女友去逛台北101及光華夜市，情侶檔到台中後，又去逛逢甲夜市，只是兩人自以為犯案過程縝密，還是被警方識破，從搭高鐵到入住台中的飯店，其間因程嫌持被害人陳女信用卡企圖盜刷住宿費遭飯店拒絕，才拿出現金3795元支付，1日到2日行經過程監視器全都錄。

警方指出，梁女與被害人陳女是閨密，但近期多次向男友程嫌抱怨和陳女有嫌隙，程嫌從3月1日上午11點約出陳女，到下午2點，預謀強制性侵及勒斃陳女，短短3個小時，陳女魂斷花漾年華。

陳女失蹤時，雙胞胎姊姊曾在LINE向妹妹留言，問妹妹是否平安時，梁女還用被害人陳女手機回覆，但她以自己擅用的注音文，留言心情不好「ㄋ在吵窩朋友我就不理你ㄌ」、「很煩ㄟ我心情不好 今天不要吵我！」和陳女不同的語氣馬上穿幫，陳女姊姊立即覺得可疑，知道是梁女常用的口氣，還嗆她「別再裝了！」

「太冷血了！」警察局6分局在偵訊時發現，程嫌竟還將陳女手表送給女友，作案後的衣褲以發生車禍理由到女友住處換下，繼續逛台北101及光華夜市買化妝品，程嫌和梁女兩名20多歲的年輕人，落網後不露緊張之色，警方對其誇張行徑，痛責應該「與世隔絕」。

梁女就讀的大學進修部表示，梁女這個學期都沒有來學校上課，也未在3月1日註冊的最後期限完成手續，所以會依規定退學，學校老師對梁女涉案大表震驚，對梁女之前上課的印象都覺正常，而且進修部學生大部分白天有工作，她和同學互動不多，班上同學也不知她當外拍模特兒。

梁女的個人臉書在案發後，湧進大批友人和網友痛罵的PO文，友人留言，「妳人長的漂亮又傻大姐的個性，沒想到人心險惡又噁心，竟然還是「殺人兇手」」，也有網友留言「妳會有報應的，我的願望3個都給你 希望你趕快下地獄，不要留在人世間了！」

「ㄏ黯淡ㄉ過完生日 密我跟我說生日快樂的人幾乎都是我不太熟的朋友 窩484被討厭惹

......」梁女2月27日在她的臉書PO生日文討拍，但現在好友在案發後，紛紛留言質問「妳有想過她家人她朋友她姊妹及她男友感受嗎？我們這些人挺妳多少事了？幫妳多少？我真的好想現在就去賞妳巴掌，我真的很後悔認識妳。」

(中時)