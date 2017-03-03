日本宅配貨物量連續6年創新高 2016年達38億

日本2016年的宅配貨物量達38億6896萬個，較2015年增加了6.4%，創8年來的新高紀錄，也是連續6年創新高。宅配業司機不足的問題日漸嚴重，連國土交通省也不得不採取對策。

日本宅配業的宅配貨物數量這10年來增加了3成，使業界司機不足的問題日漸嚴重。宅配業的龍頭老大「大和運輸公司」的黑貓宅急便2006年的貨物量為11億2899萬個，2015年成長到17億3126萬個，增加逾5成。

大和運輸的社長山內雅喜表示，「從2016年後半起勞力不足的問題緊迫，2017年一定要採取對策才行。」黑貓宅急便已宣布，將停止接受客戶指定中午12時至2時的配送時間，以確保司機有充足的休息時間。

國交省3日發表的貨車運輸統計資料顯示，日本14家主要宅配業者的運送量2016年12月較2015年同月增加9.9%，達4億6318萬個，運送量也創單月的最高紀錄。

日本國交大臣石井啟一3日在記者會上表示，「現在網路購物還提供深夜訂貨、隔天送達的服務，給末端物流業者造成了很大的負擔。」

貨車司機的工作時間長，薪資又比其他業者少，使人手不足的問題逐年嚴重。國土交通省已督促業者，改善工作方法，以確保勞力。石井強調，業者必須改善司機的待遇和長時間勞動的工作方式，以提高生產力。

(中時)