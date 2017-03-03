雪霸林區山老鼠猖獗 查扣3.4公噸紅檜等原木
雪霸林區山老鼠猖獗！清水警方1日破獲以李明漢為首的山老鼠集團，李男涉嫌從盜伐、運送、入庫到轉售，全程指揮參與犯案，於苗栗一處鐵皮倉庫，查扣包括逾千公斤的13隻紅檜等4種珍貴木材，重達3468公斤，加工出售後將可獲利2千500萬元。李嫌今天已遭羈押，陳姓嫌犯獲交保，全案擴大偵辦中。
清水警分局表示，去年底接獲線報後，與和平警分局及刑事局偵8隊等相關單位成立專案小組，進行埋伏跟監蒐證3個多月，1日晚上9時許持搜索票前往苗栗三義，衝入嫌犯租來的一處工廠，赫見大批珍貴木材，有扁柏13支750公斤、紅檜13支1111公斤、肖楠5支889公斤、台灣櫸7支718公斤，合計共達3468公斤，另有不少成品及半成品家具及木雕。
警方指出，以工鐵為業的41歲李明漢，因對珍貴林木頗有研究，竟將腦筋動到雪霸林區，除涉嫌將盜伐木材轉售雕刻藝術木雕外，並將相關剩餘木材研磨成粉末或提煉肖楠精油後販賣；陳嫌還拿出幾張漂流木標購證明及木材購買單據，企圖以合法掩護非法。
警方出示部分跟監證據，將李、陳2嫌帶回，並扣押疑不法所得購買之AUDI A6自小客車一部，警方表示，這批重達3468公斤的珍貴木材，粗估市價約250萬元，若加工出售後將可牟利2千500萬元，相當驚人，訊後已將李、陳2人依森林法、竊盜罪移送法辦，李姓主嫌已遭羈押，全案擴大偵辦中。
(中時)
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