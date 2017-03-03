張花冠長與日本最大JTB旅行社 洽談旅遊合作
2015年起臺灣燈會的日籍遊客數都達到1萬人以上，嘉義縣長張花冠3月3日率領縣嘉義縣文化觀光局長許有仁、人力發展所長劉志偉與日本第一大旅行社「JTB旅行社」取締役川口本部長等人洽談旅遊合作方案，希望2018臺灣燈會能吸引更多日本遊客來訪，進一步開拓日本旅遊市場。
2018台灣燈會將以「水、陸、空」展現創意，從蒜頭糖廠、故宮南院到縣治特區，燈區面積超過50公頃，將是一場結合觀光、科技、文化及藝術的「智慧型」台灣燈會。
張花冠指出，日本到臺灣路程近，幾乎無時差，嘉義文化多元，很適合團客旅遊或修業旅行，這次與日本最大的JTB旅行社會談有2大重點，包括包機直飛嘉義水上機場，以及提供修業旅行食宿補貼方案，期望透過旅遊合作方式，在台灣燈會期間吸引更多日本遊客來嘉義玩。
JTB旅行社是日本第一大旅行社，也是日本官方認證的優質旅行社，主要業務包含個人旅行(套裝行程)及團體旅行(一般團體、教育旅行)。
JTB旅行社取締役川口本部長會談時表示，他對嘉義縣主辦2018臺灣燈會深具信心，相信會是一場高水準的燈會，將把臺灣燈會包裝為新型態的旅遊套裝產品。至於教育旅行部分，聽到張縣長提及去年底靜岡縣的修業旅行踩線團才剛到嘉義參訪，他也認為嘉義有發展修業旅行的潛力，後續將與嘉義縣政府洽談修業旅行補助的合作方案，希望未來日本高中生來台修業旅行時，能以嘉義作為修業旅行基地。
許有仁指出，嘉義縣致力推動旅遊觀光，結合2018臺灣燈會與日本旅行社洽談合作方案，希望能拓展臺灣燈會的國際旅客，創造不同以往的燈會旅遊模式，不論是包機直航或是食宿補貼，為嘉義帶來更多的國際觀光效益。
(中時)
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