載珍貴黃檜木銷贓 遇檢拒捕警鳴8槍逮人
有毒品前科的黃姓男子2日晚間駕駛偷來的廂型貨車，行經新竹縣竹東鎮時遇警方盤查，由於車內載有偷來的45公斤黃檜木，因此心虛拒檢還衝撞警車，警方見狀連開8槍，黃嫌右肩身中1槍後才乖乖就逮。
警方調查，縣警竹東分局竹東派出所員警彭均翊等3人，昨天晚間執行巡邏勤務時，在竹東鎮大同、北興路口見1小貨車未開大燈，趨前查看時發現該車是失竊車輛，因而欲攔車盤查。
但駕駛見警竟加速逃逸，追捕過程中，正好竹東分局偵查隊正在附近巡邏，便立刻加入圍捕行列，圍捕過程中嫌犯甚至倒車衝撞警方偵防車，造成引擎受損，而坐在副駕駛座的乘客則跳車試圖逃逸，當場遭警方逮捕。
之後駕駛仍依然拒絕停車就逮，並加速駛上台68線快速道路逃逸，警方一路追捕，因犯嫌企圖衝撞警車，警方鳴擊8槍，駕駛因右肩中彈疼痛不堪才乖乖停車。
警方指出，經查駕駛是59歲的黃姓男子與坐在副駕駛座的60歲鍾姓男子，兩人皆有多項毒品、竊盜前科，日前剛在竹東鎮竊取小貨車，準備將45公斤珍貴黃檜木載運銷贓，因遇警盤查才虛心逃逸，警方今天訊後並將全案依竊盜等罪嫌移送法辦。
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(中時)
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