加強維安 進入德國科隆教堂禁帶大行李
歐洲恐攻陰影揮之不去，德媒報導，基於安全考量，科隆大教堂將禁止遊客攜帶大型行李箱入內。
包括台灣遊客在內，德國科隆大教堂是國際遊客熱門參觀地點。根據德國之聲今天報導，基於安全考量，科隆大教堂從即日起採取更嚴格安全措施，對遊客限制更多。
科隆大教堂指出，從現在起，在任何時候下除在教堂入口進行安檢外，還會禁止參觀者攜帶大型的行李箱或是背包入內。
教堂方面說明，目前雖沒有具體威脅，但不應該讓恐怖主義影響生活，所以應該採取負責態度，採取專家認為必要的行動，而多數參觀者對新規定表示理解。
歐洲去年包括比利時、法國及德國發生多起恐攻事件，各國依舊不敢大意。昨天布魯塞爾警方攔查到一名疑似激進份子的男子車上載著2到3個瓦斯桶，除緊急封鎖數條街道外，防爆小組更進駐處理，引發布魯塞爾居民關切。1060303
(中央社)
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