封殺升級 港媒：陸旅行社禁辦南韓團
南韓部署薩德，中國大陸接連傳出抵制行動。港媒今天報導，大陸國家旅遊局昨天以電話和口頭通知，要求旅行社即時起停止一切赴南韓旅遊業務。
香港蘋果日報網站引述「旅遊界高層」表示，大陸國家旅遊局昨天下午緊急通知，要求全大陸各大旅行社全面禁止推廣和組織南韓及日本旅行團。
報導說，有關通知只透過電話和口頭傳達，不發文，避免引起「風波」。
大陸旅遊業界昨晚開始廣傳有關消息，指國家旅遊局通知：「即日、即時起停止一切赴韓國旅遊業務，個人旅遊、已定團隊、代訂個人機票、酒店業務的3月15日前有效，韓國旅遊被緊急叫停！」
在南韓計畫部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）觸怒中國大陸之際，除了上述來自業界的說法，大陸國家旅遊局今天以中國大陸公民入境南韓濟州島受阻事件急劇增多為由，發布「赴韓國旅遊提示」，其中提醒大陸民眾，「清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地」。1060303
(中央社)
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