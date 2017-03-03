茲卡遺毒 染病孕婦生畸形兒機率高20倍
美國衛生官員表示，去年感染茲卡病毒的孕婦生出具有先天缺陷嬰兒的機率，較在這種病毒擴散前生產的孕婦高出20倍。
法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究人員利用來自3間美國登記處資料，比較2015年茲卡疫情爆發前，與2016年感染茲卡病毒媽媽們的分娩結果。
這些缺陷包括畸形小頭，以及頭蓋骨發育不全、神經管缺陷與其他腦部或眼部異常。
這份研究發現，2013年至2014年間，每1000個新生兒中，只有約3人會出現這類缺陷；但在2016年感染茲卡病毒孕婦的孩子中，每1000名就有約60個嬰兒或胎兒出現缺陷。
茲卡病毒也導致48%的受感染女性流產，66%早產，胎兒發育早期也經常患有神經管缺陷或其他腦部缺陷。
美國疾病管制暨預防中心去年12月發表的另1項研究也顯示，懷孕3個月內而感染茲卡病毒的孕婦，生缺陷兒的機率高出11%。（譯者：中央社廖禹揚）1060303
(中央社)
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