陸商務部長：外貿發展將轉向質的提高

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中國大陸商務部部長鍾山今天表示，對外貿易為中國經濟社會發展作出巨大貢獻，如今外貿要從「量的擴張」轉向「質的提高」。

新華社報導，甫上任的大陸商務部長鍾山3日在人民大會堂「兩會部長通道」首次接受媒體訪問，媒體關切他是如何看待外貿形勢、貿易摩擦，中美貿易未來將何去何從？

鍾山說，對外貿易是拉動一國發展的重要力量，為中國經濟發展作出巨大貢獻；但外貿發展方式必須調整，要從「量的擴張」轉向「質的提高」，以提升貿易大國地位。

數據顯示，2016年中國大陸進出口總額人民幣24兆3000億元，進出口呈現正成長。今年1月進出口雙成長之勢延續。1060303

(中央社)