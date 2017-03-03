台女2人韓國失聯 母親心急如焚

2名台灣女生在韓國打工遊學時失聯，江姓女生的母親說，女兒當初說要到韓國遊學3個月，上個月14日還有聯絡，未料隔天line失去音訊，讓家人非常擔心，現在只能請外交部協助。

江芸儀的母親表示，女兒要前往韓國遊學3個月，上月14日抵達韓國後還有向母親報平安，她在line上問到「在那裏還習慣嗎？」，女兒回「還可以」；不料隔天下午1時多的line上就沒有讀取。原本想說是女兒在忙，後來連女兒的朋友也發現無法聯絡上江芸儀，家人開始心急如焚，只好報警，並轉請外交部協尋。

江母說，女兒原本在快遞公司上班，但今年過完年後離職，表示與另名友人要到韓國遊學，時間約3個月。由於女兒手機從不離身，她擔心「被人蛇集團，或詐騙集團給騙了」遭人控制，失去自由。現在也無心工作，只能懇求外交部協助，趕快找到女兒。

至於到底是哪家公司找去打工遊學，江母也說不清楚。而江芸儀提及的同伴許馥雅，是在12日PO出機票，上頭寫著台灣掰掰飛了，江芸儀是14日出發，原本說一塊去，但兩人出發時間卻不同；江芸儀臉書上最後的PO文是14日晚上韓國電視劇截圖，說「為什麼我都看不懂」。

中華民國駐韓代表部秘書周劭彥今天對中央社駐韓國特派記者表示，「在駐韓代表部報警下，目前韓國警方正在查尋來韓旅遊途中行蹤不明的江芸儀等2名台灣女子的下落。」

周劭彥說，接獲外交部訓令後，已於2月27日與人在台灣的江芸儀母親通過電話，瞭解初步狀況後，當即向韓國警方報案，促請警方積極協助查尋江芸儀等的下落。1060303

(中央社)