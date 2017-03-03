新片看板 羅根尬月光下的藍色男孩
好萊塢影星休傑克曼「金鋼狼」畢業作「羅根」，迎戰奧斯卡金像獎最佳影片「月光下的藍色男孩」、金獎影后妮可基嫚新片「漫漫回家路」，以及外星人入侵災難片「異星引力」。
1.羅根（Logan）是「金鋼狼」休傑克曼（Huge Jackman）與17年老戰友「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）畢業作，描述疲憊失志的「羅根」背負年邁力衰的「X教授」生計，躲在墨西哥邊境，一名年幼變種人到來，伴隨一群龐大殘暴組織追殺，被迫攪入這場鬥爭。
2.月光下的藍色男孩（Moonlight）奪第89屆奧斯卡金像獎最佳影片、男配角及改編劇本，由好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）監製，講述住在美國邁阿密的非裔男孩「席隆」，從孩童、青少年到成人，橫跨20年成長歲月，追尋自我歷程的成長3樂章。
3.漫漫回家路（Lion）改編真人實事，奧斯卡金像獎影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、坎城影后魯妮瑪拉（Rooney Mara）與印度裔英國男星戴夫帕托（Dev Patel）主演，描述5歲印度男孩意外與家人失散，被好心澳洲夫婦收養，男孩成年後，憑著兒時片段零碎記憶，用Google Earth找尋回家的路。
4.異星引力（Attraction）是俄羅斯導演費多爾邦達爾丘克（Fedor Bondarchuk）執導，描述來自外太空的不明飛行物體墜毀在莫斯科，目睹過程的人們，有的人決定逃命為上，有的人決定大膽與外星人親密接觸，更多的人決心殊死一戰，外星生命與人類戰火一觸即發。1060303
(中央社)
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