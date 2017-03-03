八千萬原木打造旅遊秘境 藏身嘉義159甲線
嘉義縣159甲線，沿途經過嘉義市及番路鄉，此縣道過了嘉義縣市交界後，就一路往山上奔去，沿線最著名的景點為半天岩紫雲寺以及番路鄉農會所盛產柿子各項產品。過了半天岩後，突柳暗花明，在一個小叉路見到了一幢特別的建築物。探訪下，原來主人有其特殊來歷，是知名建商的第二代在經營著。
半天岩紫雲寺附近的東方惠斯勒，二十三年前由嘉義知名建商耗資八千萬用加拿大美杉為材料，以挪威榫工法建造而成，原本用來做為私人招待所，建商二代陳敬元因熱衷觀光休閒產業，轉型設置合法民宿經營，打造為嘉縣山區高檔的度假秘境。
民宿主人陳敬元表示，由於家族產業目前已台南為重心，這間私人招待所近年來較少使用，因此向自己的父親爭取間這莊園改為民宿。陳敬元為了經營這間民宿，還跟父親討論了兩年，父親才首肯將自己的私人招待所給陳敬元經營。目前為嘉義縣第170家合法民宿，一共有5間房間，每個房間都各有其特色。這幢屋子全部是純手工製作，所有的材料都是在加拿大組裝後再進口。取名惠斯勒是由於加拿大的一個山區知名度假勝地就叫惠斯勒，而番路鄉半天岩這地區的環境跟加拿大惠斯勒相似。來這裡只要沿著嘉義市大雅路一路上山都不用轉彎就可以到達此地，也是一大特色。
整個園區佔地600坪，民宿主人陳敬元常在忙閒時，坐在戶外陽台往嘉南平原看去。敬元說，只要是夏天時，能見度比較好，常可以看到位在台灣海峽跟澎湖群島，甚至在夏日晚間見到澎湖花火節的煙火。目前在這裡最多可以接待36位旅客，有供應午、晚餐。民宿房間的價格均價約為新台幣7000元左右，也依照每個房型有所不同，園區內還種植了許多四季的花卉了，因此不論在哪個季節前往，都可以欣賞到美麗的花景。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。