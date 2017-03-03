八千萬原木打造旅遊秘境 藏身嘉義159甲線

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

番路鄉159甲縣道上隱藏了一處旅遊秘境，園區建物採取原木純手工打造，相當引人入勝。(余信賢攝）

嘉義縣159甲線，沿途經過嘉義市及番路鄉，此縣道過了嘉義縣市交界後，就一路往山上奔去，沿線最著名的景點為半天岩紫雲寺以及番路鄉農會所盛產柿子各項產品。過了半天岩後，突柳暗花明，在一個小叉路見到了一幢特別的建築物。探訪下，原來主人有其特殊來歷，是知名建商的第二代在經營著。

半天岩紫雲寺附近的東方惠斯勒，二十三年前由嘉義知名建商耗資八千萬用加拿大美杉為材料，以挪威榫工法建造而成，原本用來做為私人招待所，建商二代陳敬元因熱衷觀光休閒產業，轉型設置合法民宿經營，打造為嘉縣山區高檔的度假秘境。

民宿主人陳敬元表示，由於家族產業目前已台南為重心，這間私人招待所近年來較少使用，因此向自己的父親爭取間這莊園改為民宿。陳敬元為了經營這間民宿，還跟父親討論了兩年，父親才首肯將自己的私人招待所給陳敬元經營。目前為嘉義縣第170家合法民宿，一共有5間房間，每個房間都各有其特色。這幢屋子全部是純手工製作，所有的材料都是在加拿大組裝後再進口。取名惠斯勒是由於加拿大的一個山區知名度假勝地就叫惠斯勒，而番路鄉半天岩這地區的環境跟加拿大惠斯勒相似。來這裡只要沿著嘉義市大雅路一路上山都不用轉彎就可以到達此地，也是一大特色。

整個園區佔地600坪，民宿主人陳敬元常在忙閒時，坐在戶外陽台往嘉南平原看去。敬元說，只要是夏天時，能見度比較好，常可以看到位在台灣海峽跟澎湖群島，甚至在夏日晚間見到澎湖花火節的煙火。目前在這裡最多可以接待36位旅客，有供應午、晚餐。民宿房間的價格均價約為新台幣7000元左右，也依照每個房型有所不同，園區內還種植了許多四季的花卉了，因此不論在哪個季節前往，都可以欣賞到美麗的花景。

(中時)