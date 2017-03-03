驚鴻一瞥！國寶黑長尾雉 阿里山小笠原現蹤
國寶級的保育類黑長尾雉，別名帝雉，此保育鳥類常被誤認為藍腹鷳，但只要仔細觀察就可以發現這兩種鳥類有所不同。在昨日下午，美麗的黑長尾雉出現在在阿里山森林遊樂區的小笠原，那驚鴻一撇美麗身影令人驚艷。
阿里山賓館協理呂明縉是在下午4點左右，在小笠原的步道發現這隻正在覓食的黑長尾雉，牠似乎將那裡當成自己地盤，就這樣大剌剌地覓食，模樣相當可愛。呂明縉指出，帝雉在小笠原常常碰見，反而是藍腹鷳比較罕見，他只在雷達站看過一次。
世新電台鳥瞰台灣主持人倪可表示，藍腹鷳與黑長尾雉（帝雉）常被民眾搞混，其實這兩種鳥類雖然同屬雉科但還是有相當的差異性且藍腹鷴的顏色較鮮艷。帝雉的雌雄外型和羽毛差異很大，雄鳥外型豔麗，全身長約97公分，體重約為1100公克，臉頰有紅色肉垂，全身呈藍色金屬光輝的純黑羽毛，而尾羽有很明顯的白色橫帶紋。雌鳥比較小，深長約55公分，重約700公克，全身為褐色，尾羽具有黑色橫斑。
黑長尾雉目前族群穩定，但因為是台灣特有種，且分布侷限於高山，仍有保育必要。也不算常見，但是比以前容易見到。黑長尾雉也被列為世界瀕危鳥類，是所有台灣特有種鳥類中體形最大，也被稱為台灣的「國鳥」、還被用在1000元新臺幣的背面。
(中時)
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