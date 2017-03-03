上千公斤汽車零件崩塌 35歲老闆慘遭壓死
高雄市今晚發生一起死亡意外！三民區河北路汽車材料行，今晚6點左右，35歲張姓老闆在倉庫整理貨物，鐵架突然倒榻，架上上千公斤鐵製變速箱零件，硬生生壓在張男身上，張男母親聽聞巨響入內查看，赫見兒子埋在零件堆中，經送醫1個多小時，仍宣告不治。
警方表示，這家材料行已開店近30年，張姓死者與弟弟繼承衣缽，接手家族事業近2年，未料如今發生意外驟逝，母親哀痛欲絕，不得不接受白髮人送黑髮人的事實。
警方指出，上千公斤鐵製汽車零件，重壓在張男身上，重擊其頭部，四肢也多有損傷，張男胞弟發現時，試圖徒手搬開雜物，礙於擔心影響哥哥傷勢，只好等到消防隊員前來搶救，經送大同醫院救治，一度恢復心跳，但約莫7點30分左右傷重不治。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。