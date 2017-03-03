上千公斤汽車零件崩塌 35歲老闆慘遭壓死

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汽車材料行貨價崩蹋，造成張姓老闆重傷身亡。（柯宗緯翻攝）

高雄市今晚發生一起死亡意外！三民區河北路汽車材料行，今晚6點左右，35歲張姓老闆在倉庫整理貨物，鐵架突然倒榻，架上上千公斤鐵製變速箱零件，硬生生壓在張男身上，張男母親聽聞巨響入內查看，赫見兒子埋在零件堆中，經送醫1個多小時，仍宣告不治。

警方表示，這家材料行已開店近30年，張姓死者與弟弟繼承衣缽，接手家族事業近2年，未料如今發生意外驟逝，母親哀痛欲絕，不得不接受白髮人送黑髮人的事實。

警方指出，上千公斤鐵製汽車零件，重壓在張男身上，重擊其頭部，四肢也多有損傷，張男胞弟發現時，試圖徒手搬開雜物，礙於擔心影響哥哥傷勢，只好等到消防隊員前來搶救，經送大同醫院救治，一度恢復心跳，但約莫7點30分左右傷重不治。

(中時)