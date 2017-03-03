男子裝看報伸「鬼手」 偷皮夾盜領6萬

我要評比

男子假裝看報紙，趁機偷竊一旁女子皮夾。（葉書宏翻攝）

男子在一旁假裝看報紙，利用報紙作為掩護偷竊歐女皮夾，隨後。

25歲歐姓女子上月19日與友人相約新北市永和區永和路某咖啡廳相聚，一名年約40歲左右男子頭戴鴨舌帽、穿著背心坐在一旁，歐女與友人相談甚歡，男子在一旁假裝看報紙，利用報紙作為掩護偷竊歐女皮夾，隨後，故作鎮定收起報紙離開。

男子得手後，持歐女的提款卡到永和區中正路某便利商店盜領6萬元，歐女事後發現遭竊報警。永和警分局報案，已鎖定嫌犯身分偵辦中。

(中時)