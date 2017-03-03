簽署承諾書 中原大學：不涉政治議題

多所大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議。中原大學表示，大陸地區高校學生來台交流活動屬單純學術交流性質，不涉及一中一台等政治議題

世新大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議，立委今天又爆料清華大學也曾簽署。教育部今天表示，目前掌握有多校曾簽署類似文件，但樣態不一，包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清大、世新至少6所學校有簽署類似文件。

中原大學晚間發表聲明指出：一、中原大學國際處所提供的「聲明函」或「承諾函」旨在說明大陸地區高校學生來台之交流活動屬性係單純學術交流性質，而不涉及一中一台等政治議題，並符合「台灣地區與大陸地區人民關係條例」對中原與大陸地區學校合作內容不得涉有「政治性內容」的要求。

二、教育部昨已電詢中原大學國際暨兩岸教育處，國際處已與教育部進行說明。

三、這件事是通案而非個案，中原大學日後仍尊重教育部全面的調查了解，並遵照教育部未來的相關規定及處理原則配合辦理。1060303

(中央社)