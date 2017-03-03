鬼怪中文版寫真散文 孔劉劇照多

今年初最具話題性的韓劇「孤單又燦爛的神-鬼怪」熱潮持續延燒，印刻取得韓國授權，14日將出版「孤單又燦爛的神－Dokebi寫真散文」，其中飾演「鬼怪」的韓星孔劉劇照最多。

韓劇「鬼怪」去年在韓國播出後，受到熱烈討論，劇情描述擁有不死之身的「鬼怪」，為了結束生命必須要找到一位人類新娘，但在尋找過程中卻又陰錯陽差與患有失憶症的陰間使者過著同居生活。

片中飾演「鬼怪」的孔劉，從電影「屍速列車」走紅後，去年底又因為「孤單又燦爛的神─鬼怪」人氣高漲。

孔劉在劇中已939歲，他死在自己守護的主君刀下，只為了堅守對先王的承諾。從那開始的939年間一直作為鬼怪活著，就像在心上插了一把劍般，狠毒又浪漫的詛咒「只有遇到鬼怪的新娘才能將這把劍拔出」。

這齣韓劇熱議，印刻出版社也與韓國官方取得授權，14日將出版「孤單又燦爛的神－Dokebi 寫真散文」中文版，書中有演員孔劉、李棟旭、金高恩、劉寅娜四位主角特寫拉頁，隨書也附贈六款寫真海報。印刻表示，寫真散文書當中，又以孔劉的寫真篇幅最多。

韓劇「孤單又燦爛的神─鬼怪」預計6月才會在台灣播出，印刻也規劃出版「孤單又燦爛的神」小說，預計6月前出版。1060303

(中央社)