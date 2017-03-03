網傳暫停大陸民眾簽證 南韓使館否認

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中國大陸社群網站傳聞南韓暫停簽發中國大陸居民前往南韓簽證，南韓駐北京大使館對此否認，表示一切正常。外傳大陸旅遊局發布赴韓旅遊禁令，大陸外交部則表示，沒有聽說。

美國計畫在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德系統），北京當局多次公開表達強烈不滿。和南韓國防部就薩德系統用地達成換地協議的南韓樂天集團中國大陸官網遭到駭客入侵癱瘓，大陸民眾也發起抵制樂天的行動。

就在此時，大陸新浪微博傳出南韓將停辦簽證的消息。

鳳凰網引述南韓駐中國大陸大使館在社群網站上的公告指出，這項消息純屬謠言，與事實完全不符，希望民眾切誤傳謠、信謠。

南韓使館表示，簽證業務一切照常，沒有任何變化。為了提供申請人便利，使館從3日起變更簽證申請方式，所有種類簽證均可由申請人本人赴大使館申請，或是透過大使館指定代辦機構辦理，南韓使館也歡迎大陸民眾前往南韓旅遊。

此外，外傳南韓文化部門與旅行社聲稱中國大陸旅遊主管部門發布赴韓旅遊禁令，中國大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會上表示，沒有聽說過有關情況。對於大陸國家旅遊局約見南韓使館官員就大陸公民入境濟州島受阻一事，他也不了解。

根據中國大陸外交部網站公布的記者會實錄，耿爽表示，與其總是捕風捉影或疑神疑鬼，不如切實傾聽民眾呼聲，採取有效措施，以免中韓關係和兩國交流合作進一步受到損害。1060303

(中央社)