前AIT處長宋賀德過世 AIT悼念

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前美國在台協會（AIT)處長宋賀德（Harry Thayer）1月在美國過世，AIT今天發文悼念。

美國在台協會在臉書表示，「宋賀德大使擁有30年的傑出外交生涯，美國在台協會感謝他對美台關係的貢獻」。

宋賀德1984年到1986年間擔任美國在台協會處長；1980年至1984年間擔任美國駐新加坡大使。

宋賀德在1956年加入美國國務院，在1950年代末派任台灣之前，曾在美國在台協會的語言學校學習華語。

據華盛頓郵報報導，宋賀德因癌症，1月21日在美國華盛頓過世，享年89歲。1060303

(中央社)