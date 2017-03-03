祝你有個甜美的夢 親情片賺熱淚
義大利電影金像獎上週公布入圍名單，去年在坎城賺盡觀眾眼淚的親情片「祝你有個甜美的夢」一舉獲得10項大獎提名，台灣版權已由海鵬電影購進，預計6月在台上映。
「祝你有個甜美的夢」獲得義大利電影金像獎10項大獎提名，包括最佳影片、導演、男主角、劇本及攝影等重要獎項盡納其中。
「祝你有個甜美的夢」改編自勇奪義大利艾爾莎莫蘭黛文學獎、暢銷百萬冊的小說，劇情描述一名記者對他母親及童年的無限懷念，並由最近以「完美陌生人」小雷一角爆紅的男星瓦里歐馬斯坦德（Valerio Mastandrea）主演，電影除榮膺去年坎城影展「導演雙週」開幕片，也奪下國際影迷協會獎最佳影片大獎。
「祝你有個甜美的夢」是義大利大導演馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）的最新力作，從影資歷超過半世紀，曾於6年前獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的肯定。
這部新作改編自義大利暢銷上百萬冊的國民小說，不僅勇奪艾爾莎莫蘭黛文學獎，更在英美造成轟動、躍上國際暢銷書排行榜第1名。1060303
(中央社)
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