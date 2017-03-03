宜蘭縣長選戰 陳歐珀：有參選規劃

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民主進步黨20多名老黨員今天前往立委陳歐珀位在宜蘭的辦公室，要求陳歐珀承擔責任，參選明年宜蘭縣長選舉。陳歐珀鬆口表示，有參選的規劃，但要尋求民意的支持。

自從前宜蘭縣長林聰賢在2月辭去縣長職務入閣之後，縣長卡位戰越來越熱鬧。

迎接明年底宜蘭縣長選舉，中國國民黨方面已有前副縣長林信華、前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙等人有意參選，開始積極布局；民進黨方面，現階段分別有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等綠營人士已開始耕耘，甚至連陳歐珀也屢傳被勸進聲音。

「陳歐珀選縣長！」「陳歐珀加油！」20多名民進黨老黨員今天前往陳歐珀位在宜蘭的辦公室，要求陳歐珀盡快宣布參選縣長，承擔責任。

陳歐珀說，在前輩們的勸進下，他已有參選縣長的規劃，但要尋求民意的支持，也會向各界請益；他會不負所託，努力承擔責任。1060303

(中央社)