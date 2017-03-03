朱立倫悄悄試乘機捷 與旅客互動

朱立倫3日前往試乘機捷。（葉德正翻攝）

機場捷運2日正式通車，通車典禮缺席的新北市長朱立倫，3日悄悄前往試乘，並與旅客互動，朱透過臉書表示，新北境內6站都設置了YouBike，並規110條公車轉乘路線、641個機車、213個機車停車位，希望讓每一位搭乘的民眾，都可以更方便的出門，更順利的回家。

朱立倫說，民眾考量交通工具，除了票價之外，很大一部分，就在於轉乘的「最後一哩路」，是否有足夠的便利性，這也是為什麼，新北市在捷運站規畫了這麼多的轉乘。

朱說，謝謝桃捷公司承擔起了營運維護的責任，藉由機場捷運的串連，以及未來捷運路網的更完善，未來的北北桃，將會成為一個共同生活圈。

(中時)