陸承諾確實執行安理會制裁北韓決議

韓聯社3日報導，北韓核問題六方會談韓方團長、外交部朝鮮半島和平交涉本部長金烘均當天與中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉通電話，中方在電話中承諾將切實執行安理會新涉朝決議。

金烘均應約於當天下午與武大偉通電話，雙方就近期半島局勢及北韓核問題交換意見。武大偉表示，中方一貫堅持實現半島無核化，並將切實履行安理會新涉北韓決議。

金烘均則向其介紹了上月27日召開的六方會談韓美日團長會的主要成果，三方一致認爲北韓核問題的解決離不開中方發揮積極和建設性的作用。

雙方還就北韓核問題等保持戰略溝通與合作等達成一致。爲此，雙方商定盡可能早日舉行六方會談的中韓團長雙邊會晤。

(旺報)