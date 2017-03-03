女子組冠軍落誰家 球評看好滬江或普門
HBL決戰小巨蛋（中央社記者李宇政台北3日電）高中籃球聯賽（HBL）明天總決賽先上演4強賽，女子組由滬江高中對永仁高中，普門高中對南山高中。球評看好滬江和普門明天出線，本季后冠將由這兩隊其中之一戴上。
普門高中連續兩季闖進4強，但上季4強因為食物中毒，錯失決賽門票，本季捲土重來，8強賽之前還特地前往日本移訓，打出亮麗的成績。
球評王承文表示，有鑒於去年的教訓，普門本季備戰更加謹慎，甚至球員的心理狀態也都比上季更要求，相信只要搞定後勤補給，加上陣中有羅培甄、劉昕妤、陳孟欣等3名亞青國手，以她們的整齊戰力，加上對冠軍的渴望、捲土重來的企圖心，大有機會奪下冠軍。
滬江同樣在上季打進4強，但不敵南湖高中，最終在季軍戰擊敗普門獲得第3名。
球評馬怡鴻認為，總決賽在台北小巨蛋登場，放大的場地、陌生的空間，各隊都要重新適應，不過滬江陣中有「三塔」林蝶、蘇嘉嫻和許玟瑄，當外線手感不佳，離籃框更近的禁區戰力，將是影響勝負的關鍵。
永仁和南山上季分別拿下第6和第7，王承文指出，永仁雖然沒有高三球員，但有不少球員都是永仁國中部直升高中部，在默契方面握有優勢，因此靠著團隊戰力取得4強門票；而南山不僅沒有高三球員，不少主力球員還有傷在身，在4強將面臨嚴峻的挑戰。
馬怡鴻表示，永仁和南山這兩支球隊本季都是高一、高二球員，而滬江和普門陣中都有亞青球員，因此成熟度和企圖心，還是滬江和普門略勝一籌。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。