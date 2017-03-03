最新調查 初次旅行最能帶給人正面能量

初次旅行最能帶給人正能量。（圖／Booking.com提供）

Booking.com繽客的最新調查研究顯示，無論是初次邁出國門、初次獨自出遊、亦或初次嘗試窮遊，將可提升生活和工作的正面能量，而2大關鍵正能量正是民眾透過旅行中的經歷「開拓視野」、「增強信心」，甚至對於人生有所啟發、做出更好的決策。

初次旅行竟影響人生重要決策？Booking.com繽客最新調查顯示，無論是第一次蓋護照章、探索新的城市，還是大膽嘗試踏出舒適圈的新體驗，65%受訪者表示一次全新的旅程有效提升自信心，在旅行中「開拓視野」、「增強信心」也使生活和工作中充滿正能量，甚至對於職業選擇和人際關係產生了至關重要的影響。有趣的是三分之一民眾表示初次旅遊的經驗比初吻還要深刻！

此外，每10人中就有一人因為初次旅行轉換職場跑道或改變感情狀態，五分之一的人更因為初次旅行決定移居到不同地方，可見旅行初體驗除了讓人提升自信心、嘗試改變現狀，更讓人有動力學習新事物開拓視野。

Booking.com繽客全球市場總監Pepijn Rijvers表示：「旅行到新地方帶給我們興奮感和自信，這種感覺令人難以抗拒。初次旅行的體驗能打開我們的心胸、激發我們的想像力，讓我們願意繼續嘗試新事物，甚至改變人生的方向。」

超過6成民眾分享經歷初次旅行的美好體驗，促使他們想探索世界各地，更有46%民眾已計畫好2017年的旅行計畫，旅遊型態更是包羅萬想，從志工服務、生態旅行到公路旅遊等等，為此Booking.com繽客則提供超過110萬間獨特住宿、超過2千3百萬可預訂的房間，並擁有多元特色住宿風格。

無論是有民宿、獨棟別墅、圓頂小屋，甚至像船屋、樹屋等特色住宿都能透過Booking.com繽客滿足旅客所有「第一次」的住宿體驗。

(中時)