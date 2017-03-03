Yahoo TV將直播HBL四強精彩決賽
HBL四強精彩決賽將於本周六（4）日登場，為讓更多球迷可一睹賽事盛況，Yahoo TV LIVE直播3月4日至5日為期兩天的精彩賽事，共邀球迷即時跨螢觀戰，隨時掌握第一手戰況！
Yahoo TV自直播105學年度HBL高中籃球聯賽以來，累積收看次數超過2,000萬，平均每場吸引超過9萬瀏覽人次，相當於塞滿7.4座小巨蛋，平均每人瀏覽時間長達55分鐘，觀賽黏著度高。
而Yahoo與高中體總打造的官網至今累積超過700萬瀏覽量，超過5成流量來自行動裝置。
Yahoo TV投入直播HBL系列賽事以來，成績亮眼。Yahoo奇摩傳播媒體事業群副總經理邱瀅憓分享，從搜尋趨勢與網友參與洞察HBL決賽熱潮，發現隨戰況越來越激烈，「賽程表/戰況」、「線上直播」關鍵字搜尋量分別激增1.5倍和2倍。而Yahoo TV直播聊天室留言互動與PK對戰功能，讓球迷在線上一同加油集氣，觀賽更有趣。
八強賽事留言量較資格賽躍升55倍，顯見球迷對於賽事直播、互動參與的高度需求。
Yahoo奇摩也公布「HBL四強10大熱搜名人榜」。綜觀排行，高國豪曾在103學年度HBL冠軍戰中兄弟對決，吸引高度關注，而高超球技更讓他人氣水漲船高，穩坐冠軍寶座；而高苑工商當家控衛「田浩」則排名第二。而女子組，則以「雙十」成績帶領普門高中大破衛冕軍淡商的正妹劉昕妤，穩佔網友熱搜榜首，而在準決賽時有「生化人」稱號的永仁高中主控方曉晴，雖無緣搶進10大熱搜名人榜，但在網路上仍具高人氣。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。