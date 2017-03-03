Yahoo TV將直播HBL四強精彩決賽

HBL四強精彩決賽將於本周六（4）日登場，為讓更多球迷可一睹賽事盛況，Yahoo TV LIVE直播3月4日至5日為期兩天的精彩賽事，共邀球迷即時跨螢觀戰，隨時掌握第一手戰況！

Yahoo TV自直播105學年度HBL高中籃球聯賽以來，累積收看次數超過2,000萬，平均每場吸引超過9萬瀏覽人次，相當於塞滿7.4座小巨蛋，平均每人瀏覽時間長達55分鐘，觀賽黏著度高。

而Yahoo與高中體總打造的官網至今累積超過700萬瀏覽量，超過5成流量來自行動裝置。

Yahoo TV投入直播HBL系列賽事以來，成績亮眼。Yahoo奇摩傳播媒體事業群副總經理邱瀅憓分享，從搜尋趨勢與網友參與洞察HBL決賽熱潮，發現隨戰況越來越激烈，「賽程表/戰況」、「線上直播」關鍵字搜尋量分別激增1.5倍和2倍。而Yahoo TV直播聊天室留言互動與PK對戰功能，讓球迷在線上一同加油集氣，觀賽更有趣。

八強賽事留言量較資格賽躍升55倍，顯見球迷對於賽事直播、互動參與的高度需求。

Yahoo奇摩也公布「HBL四強10大熱搜名人榜」。綜觀排行，高國豪曾在103學年度HBL冠軍戰中兄弟對決，吸引高度關注，而高超球技更讓他人氣水漲船高，穩坐冠軍寶座；而高苑工商當家控衛「田浩」則排名第二。而女子組，則以「雙十」成績帶領普門高中大破衛冕軍淡商的正妹劉昕妤，穩佔網友熱搜榜首，而在準決賽時有「生化人」稱號的永仁高中主控方曉晴，雖無緣搶進10大熱搜名人榜，但在網路上仍具高人氣。

(工商)