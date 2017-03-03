全球10大商務艙貴賓室　長榮航空上榜

我要評比

長榮航空位在桃園機場的貴賓室，被SKYTRAX評選為全球前10名。（長榮航空提供）

全球知名航空服務調查機構SKYTRAX日前評選「2016年全球10大最佳商務艙貴賓室」（Top 10 Business Class Airline Lounges:2016），長榮航空位於桃園機場的The Infinity貴賓室，從眾多航空公司中脫穎而出，獲得國際肯定。

長榮航空去年被SKYTRAX評選為5星級航空公司，且連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre）評選為「全球10大安全航空公司」，並獲得美國知名旅遊雜誌Travel + Leisure評為全球最佳國際線航空公司第8名。

長榮航空表示，目前在桃園機場共有4間自營貴賓室，分別為The Club、The Star、The Infinity及The Garden，4間貴賓室各自具有獨特風格，這次獲獎的The Infinity，主要提供給皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙旅客，以及長榮航空鑽石卡會員使用。

The Infinity設計上運用閃爍的點點星光、璀璨的天空樹與優雅的曲型牆面，建構出深具未來感的時尚空間，讓旅客在候機時可以充分放鬆休息，以及享用美味的中、西式佳餚，貴賓室內亦配置4間淋浴間，讓旅客在搭機前可以洗去一身的疲憊。

長榮航空指出，在桃園、高雄、曼谷和舊金山機場均有高品質的自營貴賓室服務，除服務長榮航空的旅客外，也提供持有星空聯盟的金卡旅客使用，一起享有長榮航空高品質的貴賓室服務。

(中時)