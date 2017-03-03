高市成立旅宿業輔導小組 確保旅宿品質

高雄市政府正式通過「高雄市政府觀光局旅宿業設立登記輔導小組設置要點」，提升並強化原有服務平台功能，針對有意申請設立旅宿之業者或合法過程遇到困難業者，由觀光局聯合工務局、消防局、都發局及地政局等相關單位組成專案輔導小組進行現場聯合會勘，第一時間由小組提供初步診斷意見，以利業者縮短設立時程。

確保旅宿品質及保障消費者住宿安全是發展觀光的第一要件，除加強取締非法旅宿、旅宿申設輔導以外，立案旅宿業經營管理及營業設施之檢查為重點工作，觀光局繼去（105）年榮獲交通部觀光局地方政府管理輔導旅宿業績效評比特優全國第一名殊榮後，更於今年成立「高雄市政府觀光局旅宿業設立登記輔導小組」。

由觀光局擔任對外單一諮詢窗口，針對欲申設旅宿業及尚未合法之旅宿業者於投資大量資金前，辦理實地現勘提供初步診斷意見及建議，並提供業者有關土地、建築物、消防及觀光等相關法規，讓業者有效評估，以避免不諳法令走冤枉路。預計於3月召開第一次會議後開始運作，提供聯合諮詢服務並主動輔導合法化，希望透過小組運作，讓業者能以更便捷有效方式取得登記。

高市觀光局長曾姿雯表示，高雄市目前有11家觀光旅館、380家一般旅館及54家民宿，觀光局每年均辦理旅宿品質提升計畫，帶動舊旅宿更新風潮，以提升服務品質及市場競爭力，目前高雄市通過交通部觀光局星級評鑑旅館家數高達101家，為全國之冠。

105年高雄新設立之一般旅館有24家，其中不乏國際知名飯店及國內多家連鎖飯店，如李方集團設立英迪格酒店及頭等艙商旅、富野集團渡假酒店、晶華集團之捷絲旅商旅、海霸王集團之城市商旅、綺麗商旅等，另有多家觀光旅館籌設中，顯示企業十分看好高雄未來觀光發展前景！

在遊憩區遊客統計方面，高雄市104年成長7%，105年成長8.6%。在住宿旅客人次統計方面，105年來高住宿總人次751.5萬人次，僅次於台北市為六都第二位，高於台中市旅客人次672.5萬人次、新北市424.8萬人次、桃園市406.6萬人次、台南市308.9萬人次。

雖然陸客人數減少，占全部住宿人次由3成降為2成2，但日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美籍及紐澳籍旅客人次均成長，且國內旅客增加，占全部住宿人次由5成7提升為6成3，顯見單一市場依賴度已趨下降，客群結構更為健全。

曾姿雯強調，市府一直以來都秉持「提供優質服務」的理念來制定觀光發展策略，包含改善舊有觀光設施如蓮池潭和金獅湖、開發新觀光景點如旗津彩虹教堂和大小岡山、即將進行寶來賞花造景工程。

另也辦理地方特色活動如來觀光吧魅力高雄、節慶活動如高雄燈會和3月份即將舉辦的內門宋江陣；搭配旅服中心、各式文宣與網站臉書、多元好玩卡遊程，持續開發東南亞國家新客源、吸引東北亞國家旅客回流，希望吸引更多國內外自由行旅客到高雄旅遊，對高雄留下美好深刻印象並再次蒞臨高雄，成為高雄永續觀光的穩定客源。

(中時)