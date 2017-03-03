吳敦義花蓮拜票 笑與青年一起年輕

宣布選中國國民黨主席的前副總統吳敦義今天下午到花蓮拜票，特別針對年輕黨員舉行座談，看到座談會掛上「青年起義」紅布條，笑說反過來是「一起年輕」，真好。

座談會選在一家新開幕的健身房舉行，吳敦義到達時，還跟著健身教練用器材做擴胸、舉重的訓練。吳敦義說，小時候是棒球隊員，原是投手，因個子高被派為一壘手；也打躲避球。看到現在有各式器材運動，和過去大不相同。

吳敦義也舉例說明年輕人如何累積事業基礎，他認為，有基本學識、身體健康、品德良好，國民黨就應該給年輕朋友一些好的發展機會。

他說，年輕人不可能有很多錢，也不可能有很好的人脈，黨可以讓年輕人參與公益社團，慢慢累積；只要有誠意、正直、熱情、有信用，就能交到很多朋友，對事業或選舉都有幫助。

號召數十名年輕人參加座談會的縣議員林宗昆說，原本想好很多題目要提問，但前副總統吳敦義很健談，加上時間有限，完全沒機會發問，希望下次他來還有機會。

國民黨主席選舉競爭激烈，再加上黨代表選舉，帶動國民黨新一波入黨潮，花蓮縣黨部表示，花蓮縣合格黨員約有2萬人，這一波入黨申請共有7000多人，還在持續增加中。1060303

(中央社)