全球股市回跌 亞股跟隨收黑
亞洲股市今天隨著全球股市回檔走跌，美元兌其他貨幣則多數走堅，市場對美國聯邦準備理事會本月升息日益有信心。
投資人昨天趁股市上漲了結獲利。美國總統川普在首場國會演說中，承諾將推動大規模基礎建設，並調降企業稅等利多，帶動股市走高。
美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天將發表演說，美元反彈走堅。專家表示，在美國經濟改善下，聯準會可能緊縮貨幣政策。
OANDS資深交易員殷尼斯（Stephen Innes）在報告中說，聯準會升息的氣球已成功升空，市場續在價格上反映3月升息的可能性升高。被視為溫和派中的溫和派的布蘭納德（Lael Brainard）在最適當的時機，發出強硬派之語，升高升息可能性。
香港股市今天隨著亞洲股市回檔再度挫低，週線收黑。前一天的華爾街股市面臨獲利了結賣壓收黑，拖累亞股走跌。
香港股市收跌175.35點，或0.74%，來到23552.72點。上證綜合指數收挫11.72點，或0.36%，來到3218.31點。深證綜合指數收漲4.19點，或0.21%，來到2001.91點。
新加坡股市收跌0.7%，雪梨股市收跌0.8%。首爾股市收跌1.1%，南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，中國大陸下令旅行社禁止販售赴韓旅遊行程。中韓兩國因爭議性美國飛彈防禦系統部署而變臉。
台北、威靈頓和馬尼拉等股市跌幅也不小。
瑞士寶盛銀行（Bank of Julius Baer）亞洲研究主管馬修斯（Mark Matthews）告訴彭博：「市場短線漲過頭...長線來看，利率走高是因為經濟好轉，這對股市是利多。」1060303
(中央社)
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