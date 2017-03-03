陸證監會再准10企業IPO 籌資總額近70億元
東方財富網3日報導，中國證監會3月3日按法定程序，核准了10家企業的上市申請。
相關公司包括：上交所主板，有歐派家居集團、廣州港公司、橫店集團得邦照明公司、合肥泰禾光電科技公司、江蘇美思德化學公司。
深交所中小板有鄭州三暉電氣公司、快意電梯公司。深交所創業板有江蘇久吾高科技公司、廣東新勁剛新材料科技公司、海南普利製藥公司。
中國證監會指出，此次將有合肥泰禾光電科技、鄭州三暉電氣、江蘇久吾高科技、廣東新勁剛新材料科技等4家公司直接定價發行。
上述企業及其承銷商，將分別與滬深交易所協商確定發行日程，並陸續刊登募股資料。上述企業籌資總額不超過70億元人民幣。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。