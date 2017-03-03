遇警盤查竟嗆找立委 通緝犯栽了！

高巿警保大迅雷中隊分隊長林卓材等3人，2日深夜11時許，在鼓山區攔查一對持K情侶，23歲楊姓男子在過程中報假名，還嗆說要找立委，卻被查出他因妨害自由及兵役遭通緝，甚至涉及去年8月在雲林一起毒咖啡誘姦國二少女刑案，訊後將他解送雲林歸案，謝姓女友則是採尿送驗。

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(中時)