WBC》台灣運彩加開16項特別玩法
2017世界棒球經典賽進入倒數，台灣運彩每場賽事提供讓分、不讓分、單雙、大小、主客隊大小等一般玩法，更會精選賽事提供場中投注、以及最高獎金1,680萬「棒球一路發」，加開多達16項的「冠軍」及「特別項目」，為彩迷增添更多看球樂趣。
現已開盤的「經典賽冠軍」，陸續將提供各分組第一名球隊，供消費者預測，包含預賽A、B、C、D各組、複賽E、F組共6組第一名球隊以及決賽組合將由哪兩支球隊進行爭冠。另預測4組預賽及2組複賽中，哪組打線最狂、可以贏得最高總分的特別項目。
大家最關心的中華隊賽事，台灣運彩每場更提供多達6種不同的特別項目，吸引彩迷投注，包含中華隊每場比賽的「第一支全壘打類型」、「第一支安打類型」、「安打數大小」、「哪一隊會先得分」、「兩隊總安打數大小」、以及「兩隊全壘打數區間」等，彩迷可以用各種不同角度、全方位觀察中華隊在各場比賽的表現。
台灣運彩隨著每日經典賽賽程提供最新賠率及投注內容，邀請大家一起「買運彩 抽現金 助偏鄉」，為中華隊一起加油。詳情請上台灣運彩官網www.sportslottery.com.tw查詢。
(中時電子報)
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