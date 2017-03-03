最愛孔劉4月撲台 爆蔡依林親手獻這招！

蔡依林曾自曝對孔劉的喜愛。（圖／取自tvNdokebi、蔡依林 Jolin Tsai臉書）

貼心粉絲送給蔡依林孔劉抱枕。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

蔡依林方面否認接到孔劉蛋糕訂單。（圖／中時資料照片）

天后蔡依林（Jolin）去年底與錦榮情逝後，日前大方提及因熱門韓劇《鬼怪》，使貴為天后的她轉身變成男主角孔劉的迷妹，最後還喊話：「之後如果有見面會，記得留給我一個位置」，沒想到這一盼立刻引來孔劉下月底撲台，今(3日)媒體則報導，屆時蔡依林有望親手獻上翻糖蛋糕，跟男神孔劉來個歷史相會。

蔡依林日前在直播中自揭愛上孔劉，還害羞自曝連作夢都夢到對方，隔天，蔡依林在臉書上PO出一張寫有「待辦事項」的照片，可見新專輯與DVD都被她打叉，只有蛋糕和孔劉歐巴被她打勾勾，當時便讓人好奇這兩者之間關聯。

據《鏡周刊》報導，可靠消息指出，孔劉下月來台，主辦單位已向蔡依林的翻糖團隊下訂單，希望Jolin的團隊能替孔劉打造最完美的蛋糕，而蔡依林近日也會親自開始監工，兩大男、女神有望合體，但對此，蔡依林經紀人否認，說：「沒有這件事」，最後不置可否表示說不定一報導，訂單就會來了，似乎樂觀其成。

(中時電子報)