陸十三五規劃 12個國際性交通樞紐

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中國大陸國務院印發「『十三五』現代綜合交通運輸體系發展規劃」，明確提出在大陸打造或建設12個國際性綜合交通樞紐。

澎湃新聞今天報導，「十三五」（第13個5年規劃，2016至2020年）交通運輸規劃提出，重點打造北京—天津、上海、廣州—深圳、成都—重慶國際性綜合交通樞紐，建設昆明、烏魯木齊、哈爾濱、西安、鄭州、武漢、大連、廈門等國際性綜合交通樞紐。

報導說，「國際性綜合交通樞紐」一詞在十三五規劃綱要中已提出，但當時只表述為「建設北京、上海、廣州等國際性綜合交通樞紐」，未提及武漢等城市。1060303

(中央社)