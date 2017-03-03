屏東漁船遭緬甸扣押 能否獲釋6日明朗
屏東琉球籍漁船興川吉號1月25日進緬甸卸貨，出港後被扣押在高當港，駐緬甸代表處正積極設法營救，雖然船長接獲緬甸方面可能釋放的訊息，但最後結果必須等6日才能確定。
台籍船長蔡瑞賢接受中央社記者訪問時表示，有接獲漁船可望獲釋的消息，但緬甸方面表示，興川吉號船員證件過期，需繳交罰款，且適逢周五，必須要到下周一（6日）才能辦理後續出港申請；也就是說，漁船能否順利獲釋出港，要等下周一以後才會明朗。
中華民國駐緬甸代表處今天表示，正在設法營救遭緬甸扣押的屏東琉球籍漁船興川吉號，對傍晚傳出漁船已經獲釋說法，官方尚未正式接獲任何訊息。
根據屏東縣琉球區漁會表示，興川吉號元月22日作業完，元月25日進緬甸卸貨後，預定返航泰國時，在泰國拉濃府與緬甸高當維多利亞角之間，被緬甸軍艦攔檢扣押。
興川吉號船上有台籍船長蔡瑞賢及9名印尼漁工，被扣後一直透過陳姓代理商與緬甸方面協調，但船卻至今一直被扣在緬甸高當港內。蔡姓船長家屬今天向漁會及漁業電台通報後，漁會與蔡姓船長聯絡上，蔡船長說，目前人船平安，並無限制人員行動自由。
駐緬甸代表處今天發布新聞稿指出，在獲悉台灣漁船被扣後，持續了解狀況，剛開始由於陳姓船務代理表示，正在協調處理中，希望官方不要介入，以免事情複雜化，直到今天接獲外交部通報後，即迅速展開行動。1060303
(中央社)
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