社福團體盼放寬勞基法彈性 勞部：研擬
社福機構團體以照顧服務業務內容有其特殊性，籲請放寬在「勞動基準法」適用彈性。勞動部今天表示，在考量產業特性、工作者及受照顧者的權益，將審慎研議。
立法委員吳玉琴跟社福團體今天召開記者會，希望勞動部可以放寬在「勞動基準法」的適用彈性。
對此，勞動部表示，社會福利事業屬照顧產業，以照顧服務為主要業務內容，雖有特殊性，但在考量產業特性同時，這類工作者及受照顧者的權益，仍應受到同樣重視。
勞動部說，社會福利服務業在民國87年間經指定為得適用「勞動基準法」第30條之1的行業，部分社會團體所從事的工作內容、性質雖與社會福利服務業有所類同，但因行業別歸屬不同，不在已指定適用的範圍內。
有社會團體申請適用「勞動基準法」第30條之1，勞動部在民國105年12月28日召開「勞動基準諮詢會」首次討論，但為平衡考量勞雇權益，將再行深入瞭解實際從事工作勞工的意見，儘速進行研議。
勞動部表示，社會福利服務機構輔導員(含保育員、助理保育員)及監護工，前經核定公告為得適用《勞動基準法》第84條的1規定的工作者，相關「社會福利服務機構輔導員(含保育員、助理保育員)及監護工工作時間審核參考指引」是否調整，將傾聽各界意見後，邀集相關團體、部會及專家學者，共同研商。
勞動部重申，「勞動基準法」新制上路，各界難免因生疏與改變而須因應調適，但勞雇雙方本屬一體，雇主更應為提升勞工勞動條件而努力，業者倘因人力調度所生的困難，仍盼優先採增僱人力方式因應。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。