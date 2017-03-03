社福團體盼放寬勞基法彈性 勞部：研擬

社福機構團體以照顧服務業務內容有其特殊性，籲請放寬在「勞動基準法」適用彈性。勞動部今天表示，在考量產業特性、工作者及受照顧者的權益，將審慎研議。

立法委員吳玉琴跟社福團體今天召開記者會，希望勞動部可以放寬在「勞動基準法」的適用彈性。

對此，勞動部表示，社會福利事業屬照顧產業，以照顧服務為主要業務內容，雖有特殊性，但在考量產業特性同時，這類工作者及受照顧者的權益，仍應受到同樣重視。

勞動部說，社會福利服務業在民國87年間經指定為得適用「勞動基準法」第30條之1的行業，部分社會團體所從事的工作內容、性質雖與社會福利服務業有所類同，但因行業別歸屬不同，不在已指定適用的範圍內。

有社會團體申請適用「勞動基準法」第30條之1，勞動部在民國105年12月28日召開「勞動基準諮詢會」首次討論，但為平衡考量勞雇權益，將再行深入瞭解實際從事工作勞工的意見，儘速進行研議。

勞動部表示，社會福利服務機構輔導員(含保育員、助理保育員)及監護工，前經核定公告為得適用《勞動基準法》第84條的1規定的工作者，相關「社會福利服務機構輔導員(含保育員、助理保育員)及監護工工作時間審核參考指引」是否調整，將傾聽各界意見後，邀集相關團體、部會及專家學者，共同研商。

勞動部重申，「勞動基準法」新制上路，各界難免因生疏與改變而須因應調適，但勞雇雙方本屬一體，雇主更應為提升勞工勞動條件而努力，業者倘因人力調度所生的困難，仍盼優先採增僱人力方式因應。1060303

(中央社)