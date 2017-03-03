美將領：美持續巡弋南海 確保公海自由
美國海軍少將基爾比（James Kilby）今天表示，美國將持續在南海巡弋，確保此引發爭議海域的航行自由和飛越自由。
基爾比在美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）艦上表示，「我們以往在這裡巡航，未來也會在這裡巡航，我們將會持續讓我們的盟邦安心。」
基爾比發表此評論前，據報中國大陸著手在最近興建的南海人造島礁上部署飛彈防禦系統，而美國新任總統川普（Donald Trump）也質疑有關美國在亞洲所扮演角色。
美國軍方於例行巡弋南海期間，邀請一批媒體記者登上卡爾文森號航母。南海是全球安全熱點之一。1060303
(中央社)
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