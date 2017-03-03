黑龍江：建設1所世界一流大學 6至7所大陸一流大學

日前，黑龍江省日前公布全省高等教育強省建設規劃(二期)，介紹黑龍江大學雙一流建設方案。目前大陸已有20多個省份公布該省的世界一流大學和一流學科。

根據規劃，黑龍江將建設一所世界一流大學，六至七所大陸同類院校一流大學，支援四十個左右的學科建成國際或大陸一流的優勢特色學科。

五類大學的發展目標如下：

世界一流工科大學：哈爾濱工業大學。

大陸同類院校一流大學：堅持需求導向和建設基礎並重，重點支持部屬院校及四到五所省屬農業、能源、醫學、綜合等院校，建設大陸同類院校一流大學。

大陸一流特色鮮明應用型本科大學：著眼黑龍江省五大規劃發展戰略、十大重點產業需求，建設一批大陸一流特色鮮明的應用型本科院校，建設大陸同類院校一流大學。

大陸一流優質高職院校：堅持需求導向和基礎建設並重，重點建設10所服務現代農業、現代裝備製造業和現代服務業能力較強的優質高職院校。

大陸一流優勢特色學科：面向機械裝備製造、新材料、新能源、資訊技術、煤化石化、農林、醫藥、綠色食品、深加工、對俄合作、健康養老、冰雪旅遊、文化創意等產業發展需要 ，重點支援一批具有明顯優勢學科進入國際一流學科行列；支持一批具有較大優勢特色學科進入大陸一流學科行列；支援一批具有較大潛力、特色逐步顯現學科加強建設。

在大陸高等教育版圖中，黑龍江省高教實力較強。資料顯示，截至2015年5月21日，黑龍江共有普通高等學校81所，其中民辦大學18所，本科院校37所，專科院校44所。37所本科院校中，共有4所211工程大學（哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、東北林業大學和東北農業大學）。哈爾濱工業大學是大陸工科實力最強的大學之一，是C9大學成員。哈爾濱工程大學是工信部直屬大學，在三海一核專業方面實力強勁。東北林業大學是大陸教育部直屬大學，在林學、園林、農林經濟管理等專業也有較強實力。東北農業大學是黑龍江與農業部共建大學，在農業科學、生命科學和食品科學方面也很有特色。

除了以上4所大學外，黑龍江還有一批實力較強的省屬大學，包括黑龍江大學、哈爾濱醫科大學、哈爾濱理工大學、哈爾濱師範大學、哈爾濱商業大學、東北石油大學和黑龍江中醫藥大學等。其中東北農業大學、哈爾濱商業大學、黑龍江大學、哈爾濱醫科大學、哈爾濱理工大學等五所大學入選有小211之稱的中西部大學基礎能力建設工程大學一期名單。

黑龍江此次文件已經明確將哈工大建設成世界一流大學，不會引起爭議。而對於6到7所大學進入大陸一流大學這一目標，勢必競爭激烈。

(旺報)